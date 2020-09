DRINK: TIBERIO IL FORMIDABILE

BARTENDER: Franco Di Pietro, bar manager di EGGS a Roma

INGREDIENTI:



(lasciato precedentemente a macerare con pesca fresca e pepe nero, per non meno di 10 ore)

15 ml vodka

25 ml succo di lime

20 ml succo di pesca fresco

15 ml zucchero liquido

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: scorza di pompelmo, foglie di menta e leggera spolverata di pepe PREPARAZIONE:

Versare in uno shaker Boston gli ingredienti nell’ordine di ricetta, quindi riempire generosamente con ghiaccio, shakerare energeticamente e filtrare il contenuto con uno strainer, dopo aver tolto il ghiaccio. Shakerare, di nuovo, energicamente e senza ghiaccio, per far montare la chiara d’uovo. Versare il tutto passandolo con un colino – per rendere vellutata la schiuma – in un bicchiere da 20 cl pieno di ghiaccio. Completare, decorando con scorza di pompelmo, foglie di menta e leggera spolverata di pepe.

ISPIRAZIONE:

Il ‘Tiberio Formidabile‘ è un cocktail dedicato a Tiberio Mitri, storico pugile nonchè attore cinematografico triestino, che ha vissuto per un lungo periodo nella storica zona di Trastevere a Roma, dove sorge anche il ristorante EGGS e dove il bar manager Franco Di Pietro miscela con fantasia e precisione. Un personaggio, il triestino Mitri, che della vita ha assaporato le dolcezze, ma soprattutto l’amaro e l’asprezza, per via di numerosi lutti famigliari e di un’adolescenza travagliata. Mitri trovò nel pugilato una occasione di riscatto personale e sociale che lo portò a una splendida carriera sportiva, culminata con 101 incontri disputati, di cui 88 vittorie e con incontri storici come quello contro il ‘toro scatenato‘ Jake La Motta. Questo drink che lo omaggia, tra i vicoli di Trastevere, lo descrive nel suo carattere forte e deciso, come l’Amaro Formidabile, che in questo cocktail si presenta in maniera fresca, ma pungente, grazie alla sua nota pepata. Un amaro, il Formidabile, prodotto a Roma da Armando Bomba, liquore naturale elaborato artigianalmente con un processo di macerazione di piante aromatiche e officinali. Prodotto per macerazione a freddo in purissimo alcool di grano dei diversi botanici senza l’ausilio di additivi, coloranti, caramello o alcun tipo di aroma sia di sintesi che naturale, è un incontro speciale di erbe, fiori, cortecce, radici e scorze di frutti, tra cui china rossa, rabarbaro cinese, assenzio, genziana, arancia amara, anice stellato e rosa moscata.