UNICEF/Vigili del Fuoco: Prefetto Michele di Bari, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile su concerto “Uniti per non dimenticare” per le vittime del COVID-19

Commuovente concerto, ieri a Bergamo al ‘Teatro Sociale Città Alta Bergamo’, della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in una serata organizzata in collaborazione con il Comitato UNICEF di Bergamo.

Di seguito il contributo del prefetto Michele di Bari, Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

24 settembre 2020 – “I vigili del fuoco, ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sono stati i protagonisti di una commovente serata nel “Teatro Sociale Città Alta Bergamo“ in cui la Banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, diretta dal maestro Di Màrtile, ha parlato il linguaggio universale della solidarietà e della vicinanza.

La Babele delle diverse ed inenarrabili sofferenze provocate dal Covid-19 si è trasformata in una “pentecoste laica“- significativa espressione di Ivano Dionigi – in cui il dolore innocente disseminato in vasti territori ha assunto le sembianze di un miracolo traduttivo capace di unire le dimensioni del passato , del presente e del futuro per rialzarsi presto .

In questa prospettiva, il concerto voluto dai Vigili del Fuoco e dall’UNICEF “Uniti, per non dimenticare“ ha coniugato un percorso della memoria carico di speranza. Messaggi che tutti i rappresentanti istituzionali intervenuti hanno evidenziato, esaltando il valore dello stare insieme per una fruttuosa collaborazione.

Non sono mancati i toccanti e tragici momenti vissuti dalla città di Bergamo ricordati dal sindaco Gori, dall’assessore regionale Terzi e dal presidente della provincia Gafforelli come pure le iniziative narrate dalla presidente provinciale dell’UNICEF.

La sofferenza non ha piegato, né indebolito la comunità che con dignità ha ripreso il cammino, facendo leva su valori che il tempo ha irrobustito per affrontare le sfide più ardue. E la pandemia sarà certamente sconfitta dalla scienza con le cure più appropriate, ma soprattutto dalla forza con cui la comunità saprà risollevarsi, ponendo nell’agenda delle proprie priorità la tutela della salute.

Dunque una manifestazione che ha congiunto idealmente lo spirito del corpo dei Vigili del Fuoco descritto dal comandante Fabio Dattilo con le finalità dell’UNICEF, i cui sforzi anche durante il periodo più acuto del coronavirus sono stati esaltati dal presidente nazionale Francesco Samengo.

Una serata nel segno della buona musica che ha saputo non soltanto raccontare un pezzo di storia vissuto pericolosamente, ma anche tracciare un orizzonte lontano per intercettare i bisogni di una comunità forse ancora frastornata.

Allora la memoria non è la sommatoria di accadimenti negativi quanto il filo conduttore che tiene insieme quel legame per non dimenticare, costruendo solide basi per il futuro; in sintesi la speranza che diventa capacità di vivere il presente senza essere travolti o risucchiati dal passato.

E tutto ciò come affermato dal sottosegretario Carlo Sibilia, in rappresentanza del ministro Lamorgese, esige unità di intenti tra i diversi livelli istituzionali”.

Prefetto Michele di Bari, Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.