PARCO ARCHEOLOGICO DI LEONTINOI – “LA LUNGA ETA’ DEL LEGNO”
24 settembre 2020
UN ALTRO IMPORTANTE APPUNTAMENTO CON LA STORIA, NELLO SCENARIO DEL DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI LEONTINOI – SAN MAURO (CARLENTINI), GIORNO 26 SETTEMBRE, ORE 17,30, IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO LORENZO GUZZARDI, DIALOGHERA’ CON CARLO RUTA, AUTORE DEL LIBRO “LA LUNGA ETA’ DEL LEGNO”, I PARADOSSI DELLA MATERIA ‘DEBOLE’ E LE ROTTE DELLE CIVILTA”, ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE. NEL FRATTEMPO POTRETE AMMIRARE IL PARCO. SI RICHIEDE PRENOTAZIONE, ISTRUZIONI IN BASSO NELLA LOCANDINA