Cantieri sociali di servizio, il CARS scrive a Musumeci e Miccichè: “Si dia sostegno ai disoccupati impegnandoli nella riqualificazione delle aree degradate”

Palermo, 24/09/2020: Con una lettera sottoscritta da oltre 100 Amministratori locali, indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, unitamente al Presidente dell’ARS, on. Gianfranco Miccichè, il Comitato Amministratori Regione Sicilia ( CARS) chiede che si faccia luce sulla questione dei cantieri di servizio che attualmente vedono impegnate migliaia di persone su più fronti e rappresentano una concreta boccata d’ossigeno per il contrasto alla disoccupazione ed alla povertà.

“I fondi messi a disposizione dalla Regione per i cantieri di servizi – afferma il Portavoce del CARS, Gianfranco Gentile – fanno parte dei finanziamenti europei del Piano di azione e coesione 2014-2020 per la ‘Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale’. La misura utilizzata dai Comuni si è resa necessaria per dare sostegno ai disoccupati, che fattivamente si occupano di tante piccole attività di manutenzione, strade ed altri lavori da effettuare nei Comuni al fine di aumentare la qualità della vita dei propri abitanti. Riteniamo che tale iniziativa, a maggior ragione in un periodo emergenziale a causa del virus Covid-19, sia da incentivare in quanto è senza dubbio una seria azione che, oltre a dare un aiuto ad un congruo numero di disoccupati, permette l’opera necessaria di riqualificazione e manutenzione di tante aree, spesso anche degradate”.

“Pertanto – conclude la nota – si fa appello alla sensibilità dei destinatari della presente nota chiedendo ad ognuno, in base alle proprie competenze, di attivare ogni procedura ritenuta utile per porre in essere nuovi Cantieri di servizio in tutto il territorio siciliano, facendovi interpreti dell’appello accorato delle comunità locali”.

Di seguito i nomi dei firmatari

1. Gianfranco Gentile – Portavoce Cars e Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo

2. Marzia Patti – Consigliere Comunale di Trapani

3. Carmelo D’Angelo – Sindaco di Ravanusa

4. Maria Rosa Calcò – Presidente del Consiglio Comunale di Alcara Li Fusi

5. Corrado Scrofano – Presidente del Consiglio Comunale di Portopalo

6. Francesco Rizzo – Consigliere Comunale di Lipari

7. Francesco Bertolino – Consigliere Comunale di Palermo

8. Stefano Brianni – Assessore Comunale di Calatabiano

9. Vito Rizzo – Sindaco di Balestrate

10. Paolo La Lima – Consigliere Comunale di Resuttano

11. Mauro Piscitello – Presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono

12. Valeria Rubuano – Presidente del Consiglio Comunale di Acquedolci

13. Leonardo Bascone – Assessore Comunale di Salemi

14. Gaetano Scancarello – Consigliere Comunale di Geraci

15. Luca Agnello – Consigliere Comunale di Santa Croce Camerina

16. Anna Zizzo – Consigliere Comunale di Bagheria

17. Salvatore Maluzzo – Consigliere Comunale di Palma di Montechiaro

18. Lidia Gaudio – Presidente del Consiglio Comunale di Sinagra

19. Giuseppe Catania – Sindaco di Mussomeli

20. Antonio Scurria – Assessore Comunale di Sant’Agata di Militello

21. Leonardo Spera – Sindaco di Contessa Entellina

22. Rosario Sidoti – Sindaco di Montagnareale

23. Paolo Barbera – Presidente del Consiglio Comunale di Tusa

24. Enzo Crisà – Sindaco di Ucria

25. Linda Liotta – Consigliere Comunale di Capo D’Orlando

26. Renato Mangano – Consigliere Comunale di Capo D’Orlando

27. Felice Germanò – Presidente del Consiglio Comunale di Furnari

28. Alvaro Riolo – Sindaco di Acquedolci

29. Mariangela Cacciatore – Consigliere Comunale di Joppolo Giancaxio

30. Luca Seminiero – Consigliere Comunale di Lercara Friddi

31. Teresa Travaglia – Consigliere Comunale di Militello Rosmarino

32. Mimmo Vittorino – Assessore Comunale di Monreale

33. Gigi Cino – Sindaco di Camporeale

34. Anna Pisano – Assessore Comunale di Vita

35. Marila Re – Presidente del Consiglio Comunale di Santo Stefano di Camastra

36. Maurizio Lo Galbo – Assessore Comunale di Bagheria

37. Salvatore Campione – Vicesindaco di Leonforte

38. Rosario Lapunzina – Sindaco di Cefalù

39. Filippo Taranto – Sindaco di Montalbano Elicona

40. Leonardo Giuseppe Principato – Sindaco di Capizzi

41. Carlo Ferreri – Presidente del Consiglio Comunale di Santa Ninfa

42. Pina Miraglia – Assessore Comunale di Militello Rosmarino

43. Cristian Mazzucco – Consigliere Comunale di Alì

44. Raffaele Torre – Presidente del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea

45. Marcello Catanzaro – Sindaco di Isnello

46. Betty Morello – Presidente del Consiglio Comunale di San Fratello

47. Angela Marinaro – Presidente del Consiglio Comunale di Motta D’Affermo

48. Antonio Balletta – Consigliere Comunale di Librizzi

49. Rosario Patti – Presidente del Consiglio Comunale di Nissoria

50. Lorena Fulco – Consigliere 5° Circoscrizione Comune di Messina

51. Sabina D’Angelo – Presidente del Consiglio Comunale di Alì

52. Salvatore Fiore – Sindaco di San Piero Patti

53. Mariarosa Mancuso – Assessore Comunale di San Fratello

54. Filippo Dolce – Sindaco di Aliminusa

55. Nino Lo Monaco – Consigliere Comunale di San’Alessio Siculo

56. Debora Buda – Consigliere 4° Circoscrizione Comune di Messina

57. Domenico Ruffino – Sindaco di Pettineo

58. Domenico Aliberti – Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Alessio Siculo

59. Rosario Di Marco – Consigliere Comunale di Pettineo

60. Danilo Bevacqua – Presidente del Consiglio Comunale di Giardini Naxos

61. Marco Failla – Consigliere Comunale di Caltagirone

62. Gianni Mazzara – Consigliere Comunale di Custonaci

63. Lorena Grazia Mileti – Consigliere Comunale di Castel di Iudica

64. Gianluca Di Benedetto – Assessore Comunale di San’Angelo Muxaro

65. Maria Grazia Russo – Consigliere Comunale di Pettineo

66. Maria Rita Speciale – Assessore Comunale di Calascibetta

67. Antonio Mesi – Sindaco di Montemaggiore Belsito

68. Ferdinando Smecca – Presidente del Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo

69. Angelo Giglio – Assessore Comunale di Pettineo

70. Maria Domenica Drago – Presidente del Consiglio Comunale di San Mauro Castelverde

71. Giuseppe Nobile – Sindaco di Castel di Lucio

72. Giuseppe Cuva – Consigliere Comunale di Motta D’affermo

73. Anna Gugliotta – Consigliere Comunale di Lipari

74. Irene Pensillo – Consigliere Comunale di Racalmuto

75. Antonio Fabio – Sindaco di Longi

76. Antonio Lupo – Presidente del Consiglio Comunale di Villalba

77. Fortunato Basile – Sindaco di Baucina

78. Giuseppe Mandanici – Presidente del Consiglio Comunale di Castroreale

79. Giuseppe Pintaudi – Consigliere Comunale di San’Angelo di Brolo

80. Renato Di Blasi Sindaco di Librizzi

81. Marzia Pappalardo – Consigliere Comunale di Pettineo

82. Francesco Giancola – Presidente del Consiglio Comunale di Librizzi

83. Giovanni De Luca – Sindaco di Fiumedinisi

84. Maurizio Ruggeri – Sindaco di Piraino

85. Giuseppe Modica – Consigliere Comunale di Valledolmo

86. Luigi Iuppa – Sindaco di Geraci Siculo

87. Pier Calogero D’Anna – Sindaco di Bompietro

88. Francesco Mascellimo – Assessore Comunale di Castellana Sicula

89. Salvatore Sidoti – Sindaco di San Fratello

90. Giuseppe Nobile – Consigliere Comunale di Favara

91. Michela Taravella – Sindaco di Campofelice di Roccella

92. Luigi Miceli – Sindaco di Tusa

93. Ilaria Pulejo – Assessore Comunale di Sant’Agata di Militello

94. Giuseppe Vultaggio – Consigliere Comunale di Salemi

95. Antonio Brunetta – Consigliere Comunale di Salemi

96. Francesco Re – Sindaco di Santo Stefano di Camastra

97. Filippo Dazzo – Assessore Comunale di Lucca Sicula

98. Carlo Amato – Vicesindaco di Piraino

99. Giuseppe La Martina – Consigliere Comunale di Valledolmo

100. Alessandro Interdonato – Assessore Comunale di Nizza di Sicilia

101. Giuseppe Riserbato – Sindaco di Vita

102. Salvatore Riotta – Sindaco di Militello Rosmarino

103. Maria Rosa Di Prima – Assessore Comunale di Motta D’Affermo

104. Ettore Dottore – Sindaco di Alcara Li Fusi

105. Salvatore Sanna – Consigliere Comunale di Sant’Agata di Militello

106. Claudio Cipolla – Sindaco di Milena

107. Mariolina Sanguedolce – Assessore Comunale di Pettineo

108. Laura Rudilosso – Consigliere Comunale di Pettineo