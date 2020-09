SuperEnalotto, Lombardia sempre protagonista con un “5” da oltre 54mila euro

La Lombardia conferma il suo feeling con il SuperEnalotto. L’estrazione di ieri, martedì 22 settembre ha portato un altro “5” nella regione che ha fruttato al fortunato vincitore 54.448,06 euro. La schedina vincente, riporta agipronews, è stata giocata a Canegrate, in provincia di Milano, presso il Bar Tabacchi Flora in via Garibaldi 39. La corsa al “6” riprenderà domani, quando il Jackpot metterà sul piatto 42,6 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia ha conquistato la vincita record nella storia del gioco con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.