Migranti: Save the Children, basta politiche disumane, non rispettose dei diritti umani e dei più vulnerabili

Il nuovo Patto europeo per la migrazione e l’asilo non replichi gli errori che hanno portato alla terribile situazione di Moria e alle tragedie nel Mediterraneo.

Cinque anni dopo la cosiddetta “crisi dei rifugiati”, la Commissione europea proporrà oggi un nuovo Patto per la migrazione e l’asilo. I minori migranti e rifugiati continuano a soffrire a causa delle dure politiche migratorie e della gestione delle frontiere in tutta l’Unione europea, sottolinea Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

“Pur apprezzando l’attenzione specifica riservata ai minori, temiamo che le nuove misure proposte rischino di riproporre lo stesso approccio che ha portato alla terribile situazione di Moria e alle tragedie nel Mediterraneo. È difficile immaginare che l’UE non abbia imparato dai suoi recenti errori. La devastazione di Moria, che ha lasciato 4.000 minori senza un tetto per le strade, ha dimostrato che non possiamo ripiegare su ricette del passato che hanno messo a rischio la vita dei bambini. Le nuove procedure da applicare in frontiera, inclusa una nuova struttura a Lesbo, sono destinate a creare ancora più colli di bottiglia, con migliaia di persone che finiscono in detenzione per lunghi periodi di tempo” ha dichiarato Anita Bay Bundegaard, Direttrice di Save the Children Europa.

“Deve esserci una soluzione per le persone che arrivano nell’Unione Europea che potrebbero non avere diritto alla protezione internazionale, ma che allo stesso tempo non possono rientrare nel proprio paese di origine. Questo gruppo di persone rischia di vivere a lungo in un limbo. È anche fondamentale che i sistemi di asilo nei diversi Stati membri soddisfino gli stessi elevati standard di protezione: questa deve essere una priorità assoluta. Poiché gli Stati membri dell’UE continuano ad abbassare i loro standard, riteniamo che la Commissione europea debba tenere alto il livello di protezione, in particolare per i minori.

Stiamo sostenendo concretamente gli sforzi della Commissaria Johansson e degli Stati membri che si sono attivati per ricollocare i minori dalla Grecia. Il nuovo meccanismo di solidarietà tra Stati membri attualmente in discussione dovrebbe prevedere in modo molto chiaro quando e come verrà attivato e cosa succede qualora i membri non lo rispettino. Le controversie tra gli Stati non possono più lasciare i migranti abbandonati in mare. Politiche di ricollocamento che riconoscano e supportino le esigenze specifiche dei minori dovrebbero rappresentare una priorità, insieme a procedure rapide di ricongiungimento familiare”.

Il recente rapporto di Save the Children “Protection Beyond Reach” ha sottolineato che più di 200.000 minori non accompagnati hanno chiesto asilo in Europa negli ultimi cinque anni. Molti di loro provengono da Paesi che affrontano crisi prolungate come l’Afghanistan e la Siria. Spesso lottano per ottenere lo status di rifugiato, vivono nella paura costante di essere espulsi o detenuti e non sono in grado di ricongiungersi con i membri della propria famiglia.

Dall’inizio del 2019 più di 1700 persone sono morte o scomparse nel Mediterraneo. Solo la scorsa settimana due bambini piccoli sono morti in mare fuggendo dal Libano nel tentativo di raggiungere Cipro. “Il Patto deve puntare in alto rispetto alla creazione di nuovi canali di migrazione legale. Così non si può continuare. Se le persone potranno accedere a modi più sicuri per raggiungere l’Europa, non si sentiranno più costrette a rischiare la vita su pericolose imbarcazioni” ha concluso Anita Bay-Bundegaard.

“In Italia il recente incremento di arrivi via mare a Lampedusa ha visto coinvolti anche molti minori non accompagnati, 2.801 dall’inizio dell’anno al 21 settembre, e di nuclei familiari con bambini. I nostri operatori presenti in frontiera raccolgono costantemente le testimonianze delle sofferenze, che molti di loro hanno vissuto durante il viaggio, come nei centri di detenzione in Libia. Purtroppo, in assenza di canali sicuri e rapidi di ricollocamento, per molti minori l’odissea continua anche in Europa, per l’impossibilità di raggiungere in modo protetto il paese di destinazione, con il rischio di cadere facilmente in nuove reti di sfruttamento per attraversare i confini.

Il nuovo “Patto Europeo” deve essere l’occasione per modificare sostanzialmente il corso delle politiche migratorie dell’Unione e degli Stati Membri, in un quadro di comune responsabilità e di tutela dei diritti umani fondamentali. E’ necessario, in questo quadro, che si dedichi una attenzione specifica ai bambini e agli adolescenti ispirandosi, per la protezione e accoglienza dei minori non accompagnati, al modello di legislazione adottato in Italia, fortemente voluta dalle organizzazioni di tutela dei diritti: la Legge 47/2017 (legge Zampa)”.