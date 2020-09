A bordo di auto rubata tenta di investire Carabiniere

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro e quelli del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento, C.D., pregiudicato, 27enne, di Fasano (BR).

Nel pomeriggio di sabato, il 27enne era stato individuato, all’interno del parcheggio del Mc Donald di viale Europa, alla guida di una Giulietta rossa, oggetto di furto perpetrato qualche giorno prima. Il giovane, bloccato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha speronato l’autovettura di servizio, tentando in maniera inequivocabile di investire un militare che nel frattempo era sceso dal mezzo per procedere al controllo, provocando la reazione di quest’ultimo che esplodeva due colpi d’arma da fuoco con la pistola d’ordinanza, senza alcuna conseguenza.

Il 27enne, riuscito momentaneamente a scappare, creandosi un varco in retromarcia, ha cercato di darsi alla fuga all’interno del parcheggio dell’esercizio commerciale, a discapito dell’incolumità dei militari, provocando la reazione anche di una guardia particolare giurata che, vista la chiara situazione di pericolo, esplodeva alcuni colpi d’arma da fuoco con la propria pistola, senza provocare danni né feriti. Il pregiudicato veniva quindi bloccato, al termine di un breve inseguimento a piedi, da altri militari della Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Bari Centro, nel frattempo sopraggiunti sul posto.

Nella circostanza, nessuno è rimasto ferito e l’autovettura rubata è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso ancora accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.