Regionali, Cesa (UdC): “Difficile poter ignorare una sconfitta delle forze di Governo”

“Il voto di domenica e lunedì porterà alle urne milioni di italiani. Questo governo vuole a tutti i costi rimanere in sella e non considerare l’orientamento dei cittadini. Nessuno vuole dire che le regionali siano un banco di prova per il Governo ma appare difficile ignorarlo e pensare che non produrrà delle conseguenze. Conte può anche desiderare di continuare a campare ma l’Italia questo non se lo può permettere. Se non sono all’altezza e non godono della fiducia del paese devono fare un passo indietro e andare a casa”. Lo dichiara Lorenzo Cesa dell’UdC.