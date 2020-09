Alessandro Alicata ospite del Gran Galà “Ragazza Cinema Ok”

Talentuoso e determinato, il giovane attore palermitano Alessandro Alicata sabato 19 settembre sarà ospite del Gran Galà “Ragazza Cinema Ok”. Attesa la proiezione del film di Francesco Benigno “Il colore del dolore”, dove ha recitato, che il 2 ottobre sarà al Festival del Cinema “Terre di Siena”.

Una serata speciale, che regalerà emozioni a molti ma che per Alessandro Alicata, giovane attore palermitano, sarà l’ennesimo banco di prova per dimostrare che il talento può emergere con tuta la sua forza molto presto. Avrà, infatti, modo di dimostrare il suo talento sabato 19 settembre in qualità di ospite del Gran Galà finale della 34a edizione del concorso per aspiranti attrici “Ragazza Cinema ok” che si svolgerà al Teatro 5 Federico Fellini di Cinecittà. A condurre la serata, alla quale parteciperanno numerosi ospiti del mondo del cinema e della televisione italiani, saranno la giornalista Barbara Di Palma e Amedeo Goria della Rai.

“Sono certamente emozionato – afferma Alessandro Alicata – ma concentrato e pronto ad affrontare l’ennesima prova. Cinecittà, poi, è un luogo magico. Un grandissimo onore potere esibirmi sui palcoscenici dai quali sono passati grandi attori come Alberto Sordi e registi come Fellini Magia allo stato puro”.

Giornate calde per il giovane attore palermitano che da alcuni mesi vive a Roma insieme alla famiglia che ha deciso di lasciare Palermo per dargli modo di coronare il suo sogno iscrivendolo al liceo “Cine TV Roberto Rossellini” di Roma.

“Palermo e Roma sono due città speciali, ognuna delle quali con grandi potenzialità anche per il cinema – prosegue Alessandro – ma la Capitale offre sicuramente più opportunità per chi vuole intraprendere questa strada. Nel mio liceo, impariamo le materia classiche, alle quali si aggiungono anche ripresa, suono, montaggio, produzione. Praticamente studiamo di più, ma è un piacere perché sappiamo che stiamo gettando le basi per il nostro futuro”.

Certo, vista la giovane età si potrebbe pensare che le soddisfazioni sono ancora lontane da ottenere, ma quando si punta dritto all’obiettivo, qualcuna arriva prima. La dimostrazione? L’avere partecipato come attore al film “Il colore del dolore” di Francesco Benigno, che alle 16.30 del 2 ottobre sarà proiettato al Festival del Cinema “Terre di Siena”.

“Veramente una grande soddisfazione – conclude il giovane Alicata – che inorgoglisce tutti quelli che hanno partecipato al progetto. Sono sicuro che questo film andrà molto lontano. Nel frattempo, studio e aspetto occasioni. A Cinecittà sabato sera porterò due monologhi, uno dei quali inedito. Spero saranno amati, come è successo a me quando li ho pensati”.