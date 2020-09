Beirut: Save the Children, concerto benefico a favore dell’Organizzazione ideato dalla star internazionale anglo-libanese Mika per soccorrere la popolazione dopo il tragico evento di agosto

Nella line-up dell’evento molti nomi importanti come Kylie, Salma Hayek, Danna Paola, Fanny Ardant, Etel Adnan e Laura Pausini

• La line-up completa del concerto di beneficenza “I ❤ Beirut” vede la partecipazione di: Salma Hayek, Danna Paola, Rufus Wainwright, Kylie, Louane, Etel Adnan, Fanny Ardant e Laura Pausini

• Il concerto, guidato dalla cantante anglo-libanese Mika, sarà trasmesso in streaming dal vivo su YouTube in quattro fusi orari il 19 settembre

• Tutto il denaro raccolto dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni alla campagna GoFundMe sarà diviso tra la Croce Rossa libanese e Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro, per sostenere il loro continuo lavoro di soccorso dalla terribile esplosione nel porto di Beirut il mese scorso.

Questa mattina è stata divulgata la line-up completa per il concerto di beneficenza ‘I ❤ Beirut’ e include l’icona pop Kylie, la cantante e attrice messicana Danna Paola, il cantante / compositore nominato ai Grammy Rufus Wainwright, l’attrice e cantante francese Louane vincitrice del César Award e una performance molto speciale dell’icona italiana Laura Pausini.

Insieme a questi musicisti per parlare all’evento, l’attrice e produttrice cinematografica nominata all’Oscar Salma Hayek, l’attrice francese vincitrice del César Fanny Ardant e l’acclamato poeta, saggista e artista visivo libano-statunitense Etel Adnan.

“Mika ed io siamo amici da un po’, quindi quando mi ha chiesto di far parte del suo progetto’ Io ❤ Beirut ‘ovviamente ho detto di sì! La situazione in Libano è terribile, ma spero che questo evento raccolga molti soldi per sostenere l’incredibile lavoro di Save the Children e della Croce Rossa libanese e dei loro team che lavorano sul campo a Beirut. Sono così felice di farne parte” ha commentato Kylie.

Il concerto sarà trasmesso in live streaming in quattro fusi orari, a partire dalle 20:00 – 21:00 del 19 settembre dal canale YouTube di Mika tramite link privato.

Il concerto è stato annunciato il mese scorso dal cantante di Beirut, dopo l’esplosione nella sua città natale lo scorso 4 agosto. In seguito alla tragedia, più di 200 persone sono morte, migliaia sono rimaste ferite e molte hanno urgente bisogno di assistenza di base, riparo e cure mediche.

Tutte le donazioni raccolte dal concerto andranno direttamente alla Croce Rossa libanese e a Save the Children per il loro indispensabile lavoro che continuano a svolgere sul campo. È stata anche organizzata una campagna GoFundMe in modo da poter effettuare donazioni aggiuntive.

Le donazioni possono essere effettuate su: gofundme.com/ilovebeirut

Biglietti disponibili tramite Ticketmaster

Orari dei concerti in live streaming in tutto il mondo:

Livestream # 1 – Regno Unito e Irlanda (20:00 BST / IST)

Livestream # 2 – Europa e Medio Oriente (21:00 CEST / 20:00 BST / 22:00 EEST)

Livestream # 3 – Nord America e Centro / Sud America (18:00 PDT / 21:00 EDT)

Livestream # 4 – Australia, Nuova Zelanda e Asia (20:00 AEST / 22:00 NZST / 19:00 JST e KST)

(NB: il live streaming in Australia / Asia dieci avrà luogo il giorno successivo per questioni di fuso orario).

