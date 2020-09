Giustizia, per Cicchitto il CSM è screditato: “Mantengono Davigo fino a conclusione del processo Palamara”

“E’ incredibile quello che sta avvenendo nel CSM, dove si intende a tutti i costi mantenere in carica Davigo fino a quando non viene concluso il processo Palamara. In passato è stato usato a proposito ed a sproposito lo slogan ‘giustizia a orologeria’. Adesso diciamo che ad orologeria c’è’ il CSM. Un Csm screditato che dovrebbe rieleggere dal primo all’ultimo membro”. A sostenerlo è il Presidente di ReL Fabrizio Cicchitto.