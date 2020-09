Grande Fratello Vip: Zorzi punta alla vittoria, per i bookmaker è testa a testa con Elisabetta Gregoraci

ROMA – E’ Tommaso Zorzi il preferito dei bookmaker, dopo la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. La vittoria dell’influencer 25enne vale 5 volte la posta su Snai, in attesa dell’ingresso di una delle concorrenti più amate dal pubblico, Elisabetta Gregoraci, offerta a 6,00 davanti a Matilde Brandi (la prima e a Fausto Leali, entrambi a 7,50. Doppia cifra, a 10, per l’ex “velino” di Striscia La Notizia, Pierpaolo Petrelli, mentre l’attrice Miriam Catania e la conduttrice Stefania Orlando sono appaiate a 12,00. Come riporta Agipronews si sale a 15 volte la scommessa per la coppia formata da Maria Teresa Ruta e dalla figlia Guenda; stessa quota per il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, per il modello Andrea Zelletta e per la showgirl Flavia Vento, come pure per il conduttore Paolo Brosio, per Francesco Oppini e la modella brasiliana Dayane Mello. A 18 la vittoria della 29enne Francesca Pepe, con gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che seguono a 20,00. Lo scrittore Fulvio Abbate è lontano a 25, ultima la contessa Patrizia De Blanck a 33,00.