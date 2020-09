Granata (Legalità Democratica): Un ringraziamento al Sindaco Mario Occhiuto e un plauso al Sottosegretario Orrico per la sottoscrizione contratto CIS”Cosenza-Centro Storico”

Va dato atto, certamente, al Sottosegretario Orrico, di aver dato nuovo impulso al procedimento relativo al CIS, in controtendenza rispetto ad altri suoi colleghi . La sottoscrizione domani del CIS “Cosenza-Centro Storico”evidenzia che le proposte concrete presentate erano proprio quelle del Comune di Cosenza. Mi preme fare un ringraziamento pubblico al Sindaco della città di Cosenza, Mario Occhiuto, per aver presentato e sostenuto un progetto unitario generato da una visione strategica e complessiva attraverso un approccio multidisciplinare, per la rinascita del centro storico della città. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.