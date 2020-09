Rinascente, Schillaci (M5S): “Chiusura da evitare a tutti i costi per salvare tanti posti di lavoro e l’economia della zona. Chiesta audizione urgente all’Ars”

“La chiusura delle Rinascente va impedita a tutti i costi, non solo per salvare i tanti posti di lavoro a rischio, ma per evitare che si spenga un potente motore dell’economia per un’intera zona che, purtroppo, di recente, ha già visto abbassarsi definitivamente parecchie saracinesche, anche importanti”.

Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Roberta Schillaci, che stamattina ha ascoltato le ragioni dei lavoratori nel corso della manifestazione, organizzata per evitare la chiusura dell’importante punto vendita palermitano.

“Ho depositato – dice Schillaci – una richiesta di audizione urgente in V commissione all’Ars dei rappresentanti della proprietà dell’immobile, Inarcassa, e della Rinascente, oltre che del sindaco di Palermo, Orlando, degli assessori regionali Scavone e Turano, di quelli comunali Marano e Piampiano e dei rappresentanti della UIL TuCS e della CGIL”.

“È assurdo – Conclude Schillaci – che la quinta città d’Italia veda andar via, impotente, un marchio dell’importanza come la Rinascente per l’impossibilità di trovare un’intesa tra tutti gli attori in campo”.