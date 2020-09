Rai, Santanchè (FdI): “Presentato in Vigilanza esposto su Conte”

“E’ scandaloso come il nostro giullare di corte, Giuseppe Conte, cerchi visibilità più di quanto cerchi di far uscire il Paese dalla profonda crisi che stiamo vivendo. Non bastavano le conferenze in pompa magna, le passerelle come se fosse sul red carpet. Aveva bisogno di anche di utilizzare il servizio pubblico, in piena campagna elettorale, in un orario dove l’audience è stelle, per un messaggio alla Nazione a una sola settimana dal voto. E’ inammissibile e vergognoso. Abbiamo presentato insieme a Mollicone un esposto in vigilanza Rai per avere chiarezza in merito ed evitare la messa in onda.” Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia.