Mes, Portas (Moderati): “Serve liquidità per far ripartire l’economia del paese, concetto incomprensibile ai pentastellati”

“Stiamo ancora aspettando che i grillini prendano una posizione definitiva, ma come ci hanno insegnato in tutti questi mesi, non sono in grado di prendere posizioni, così facendo mettono in difficoltà milioni di italiani, duramente colpiti dalla pandemia dei mesi passati. Serve liquidità per far ripartire la nostra economia, non è un concetto difficile da comprendere”. Lo dichiara Giacomo Portas, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia Viva.