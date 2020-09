LIBRO BLU ADM: GIOCHI, NEL 2019 SPESI 19,4 MILIARDI DI EURO, ALL’ERARIO 11,4 MILIARDI (+9,6%) PRIMA DELLA CRISI-COVID – NEL 2019 CONTROLLATI 35MILA ESERCIZI, INIBITI 1.037 SITI WEB IRREGOLARI

ROMA – Il settore gioco ha chiuso in positivo il 2019: la spesa nello scorso anno – la differenza tra raccolta e vincite – è stata di 19,45 miliardi di euro, in rialzo del 2,42% rispetto al 2018. Le vincite hanno toccato i 91,1 miliardi (+3,55%), mentre il prelievo complessivo per l’erario è stato di 11,4 miliardi (+9,62%). È quanto emerge dai dati del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli presentato oggi a Roma dal dg Marcello Minenna. Si tratta, riporta Agipronews, degli gli ultimi numeri prima della crisi Covid che nel 2020 ha messo in ginocchio il settore. Il trend è stato crescente in tutto il triennio 2017-2019: +10,08% per le vincite, +2,42% per cento per la spesa e +10,68 per cento per l’Erario.

Molto pesanti, invece, le stime per il 2020, su cui grava il lungo blocco del settore imposto dall’emergenza sanitaria: il comparto è rimasto fermo per diversi mesi e, secondo quanto dichiarato dal dg Minenna nei mesi scorsi, si prevede un calo dei ricavi per gli operatori del 40-50%.

LIBRO BLU ADM: GIOCHI, SLOT E VIDEOLOTTERY VALGONO IL 63% DELLE ENTRATE 2019, IN QUATTRO ANNI 30% DI APPARECCHI IN MENO

ROMA – Il consistente incremento delle entrate erariali dai giochi nel 2019 (+9,62%) è stato trainato soprattutto dal prelievo sugli apparecchi da intrattenimento (slot e videolottery), la cui aliquota ha subito diversi ritocchi verso l’alto negli ultimi anni. È quanto emerge dal Libro Blu presentato oggi a Roma dall’Agenzia Dogane e Monopoli e che fotografa un settore ancora non investito dalla tempeste del Covid-19. Le slot, riferisce Agipronews, hanno portato un contributo del 46,22% sul totale delle entrate, mentre le videolottery rappresentano il 17,24%; le lotterie sono al 12,89%, seguite dal Lotto (10,53%). Arriva invece al 13,12% il dato complessivo degli altri giochi tra cui SuperEnalotto, scommesse sportive, scommesse ippiche e poker online.

Tra il 2015 e il 2019, sottolinea poi Adm, il numero di apparecchi di slot e vlt presenti in Italia ha subito una rilevante flessione: il calo è dovuto all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, che ha imposto una riduzione del 30% degli apparecchi attivi in Italia. A fine 2019 le slot machine presenti sul territorio erano 263.198, il totale delle vlt è di 57.938.

LIBRO BLU ADM: GIOCHI, NEL 2019 CONTROLLATI 35MILA ESERCIZI, INIBITI 1.037 SITI WEB IRREGOLARI, CROLLANO (-60%) I TENTATIVI DI COLLEGAMENTO

ROMA – Nel 2019 i controlli negli esercizi di gioco effettuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati 34.920. È quanto si legge nel Libro Blu presentato oggi a Roma dal dg dell’Agenzia, Marcello Minenna. L’attività di monitoraggio, fa sapere Agipronews, ha permesso di accertare imposte per 48,5 milioni di euro e conferma i risultati dell’attività di contrasto all’evasione delle imposte nel settore dei giochi, registrati già negli anni precedenti. Nel triennio 2017-2019, invece, il numero dei controlli a livello nazionale sugli esercizi in cui vi è offerta di gioco è diminuito dello 0,70%.

I tentativi di accesso a siti web illegali sono stati 144,2 miliardi, il 59,96% in meno rispetto al 2017, e sono stati inibiti 1.037 siti web irregolari (+70,79% sempre sul 2017). I risultati scaturiscono dall’azione di Adm che ha proseguito e rafforzato l’attività diretta all’implementazione degli strumenti di prevenzione del gioco patologico. In particolare, è stato avviato un programma di iniziative finalizzato a rendere più chiare e diffuse le informazioni all’utenza attraverso il sito internet istituzionale, potenziando e arricchendo la pagina dedicata, dando risalto anche al numero verde nazionale per il sostegno alle persone in difficoltà con il gioco d’azzardo.