SCUOLA, FIORAMONTI: Graduatorie è necessario fare chiarezza. Presentata interrogazione al Ministro dell’istruzione

“Graduatorie è necessario fare chiarezza per garantire ripartenza regolare a settembre, per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’istruzione”. Così dichiara l’On. Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca.

“Sono circa 750.000 le domande presentate e validate online dalle scuole, di cui le sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola,

Uil Scuola, Snals e Gilda denunciano la presenza di gravi irregolarità”.

“Tra gli errori configurati emergono, per esempio, il riconoscimento di esperienze decennali sul sostegno a docenti che

non avevano maturato esperienza alcuna sul posto, o il caso di professori che si sono ritrovati di ruolo su cattedre diverse da

quelle di propria competenza e per cui avevano fatto domanda”.

“È necessario che il Ministero faccia chiarezza e intervenga tempestivamente nel sanare tale situazione – conclude infine l’ex Ministro- , affinché le scuole possano disporre del personale necessario senza essere esposte al pericolo di dover affrontare ricorsi e ridefinire nomine ad attività avviate andando a interferire inevitabilmente sulla qualità dell’apprendimento dei nostri studenti”.