Trasporti, De Micheli: “Potenziamo infrastrutture ferroviarie e collegamenti regionali”

Oggi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha fatto visita alla sede centrale di Tecnologie Meccaniche, azienda ‘made in Italy’ che opera nel settore ferroviario progettando e realizzando prodotti e sistemi che vengono distribuiti a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e alle principali aziende del settore.

Durante la visita del Ministro De Micheli nello stabilimento, si è tenuto un incontro con le istituzioni locali. All’evento ha partecipato Nicola Marini, Sindaco di Albano Laziale, Vincenzo Rovere, Presidente del Consiglio comunale di Albano Laziale, ed il Consigliere metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale Massimiliano Borelli.

Al termine dell’evento, il Ministro Paola De Micheli ha dichiarato: “La filiera industriale italiana è potente sul fronte dell’innovazione e dello sviluppo, sa dare risposte in termini di sicurezza. Come Governo abbiamo preso la decisione di investire molto sul ferro, vogliamo migliorare le infrastrutture di tutta la Nazione e, in particolare, potenziare i collegamenti regionali. Questo progetto verrà parzialmente sostenuto dall’Europa tramite il nostro piano ‘Italia Veloce’: 77 miliardi nei prossimi sette anni verranno destinati all’industria ferroviaria. Con la mia presenza qui intendo pertanto suggellare questa nostra scelta politica, strategica, economica e sociale di investire sulla mobilità delle persone e su un trasporto più competitivo e meno oneroso delle merci”.