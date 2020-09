Sicilia – Pasqua (M5S): “Che fine hanno fatto i soldi della Finanziaria? La settimana prossima il governo relazionerà sul tema, ma non vuole dibattito”

“Che fine hanno fatto i soldi della Finanziaria, di cui finora, a oltre quattro mesi dall’approvazione, non si è visto un solo euro? Dovemmo saperne qualcosa nella prima seduta d’aula, in calendario all’Ars martedì 15. Su nostra richiesta, infatti, Armao relazionerà sul tema , ma non ci sarà dibattito. Evidentemente il governo non vuole essere contraddetto”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua.

“L’assessore – dice Pasqua – relazionerà soprattutto sui primi 400 milioni che dovrebbero essere sbloccati o sbloccabili entro settembre. E gli altri? Ci sarebbe piaciuto poterlo chiedere, porre precisi interrogativi, ma evidentemente le domande a questo governo non piacciono troppo. Intanto i siciliani aspettano. E meno male che doveva essere una finanziaria d’emergenza, che, a maggior ragione, non poteva essere costruita, come abbiamo più volte denunciato, con i soldi del Monopoli”.