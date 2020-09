Bolzano. Sindaco Caramaschi a Radio 24: “Bici, pedibus e ingressi scaglionati. Nessun forte incremento”

Primo giorno di scuola a Bolzano. Primo test per i bus. “Non abbiamo avuto un forte incremento del traffico”, dice il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, intervenuto a Tutti a scuola su Radio 24. “Ho i primi dati. Sta funzionando perché abbiamo fatto una campagna pubblicitaria di potenziamento della bicicletta. Il 30 per cento dei trasporti a Bolzano avviene in bicicletta. Poi abbiamo potenziato il pedibus, il servizio svolto dai nonni-vigili che accompagnano i bambini a scuola. Abbiamo inoltre fatto un appello agli adulti di lasciare i bus agli studenti e abbiamo differenziato l’ingresso a scuola di oltre un’ora, dalle 7.30 alle 9, per gli studenti più grandi. Questi staranno a scuola fino alle 15, un po’ dura, ma si può fare”.