Aggressione Grillo a giornalista, Daniela Santanchè (FdI): “Tutta la mia solidarietà. Da Grillo c’è da aspettarsi di tutto”

“Non mi stupiscono più le reazioni aggressive e poco consone del fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo. D’altronde quando un giornalista fa il suo lavoro e lo fa bene, fa anche domande scomode alle quali non sempre si ha voglia di rispondere. Ma un personaggio pubblico non può esimersi dal farlo. Il povero Francesco Selvi è stato spinto dalla scala e ora ha una prognosi di 5 giorni. Auspico che il capo comico dei pentastellati quanto meno chieda scusa per quanto accaduto. Al giornalista va tutta la mia solidarietà, speriamo di rivederlo presto all’opera.” Lo dichiara la Senatrice(Fratelli d’Italia).