Liberazione Nicolas Valenza. Corrao e Suriano (M5S). Grande gioia sentirlo al telefono

Grazie a ministro Di Maio, Farnesina e ambasciatore in Egitto

Palermo 4 settembre 2020 – “Siamo felicissimi di aver contribuito a riportare a casa il nostro corregionale Nicolas Valenza che raggiunto al telefono era raggiante per aver avuto la possibilità di riabbracciare i suoi cari. Si tratta di una bellissima notizia per la quale ringraziamo lo staff del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la Farnesina e l’ambasciatore italiano in Egitto”. A dichiararlo sono l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao e la deputata nazionale Simona Suriano, componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati. “In questi giorni – spiegano Corrao e Suriano – siamo stati in costante contatto con il papà di Nicolas e con i legati della famiglia, oltre che con gli uffici della Farnesina. Oggi possiamo parlare di una storia a lieto fine. Sentire la sua viva voce piena di gioia è stata una grande soddisfazione” – concludono.