Agrigento – “Vincere l’odio- prima e dopo il Coronavirus”

Il Sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali (Autonomie locali italiane) presenterà ad Agrigento presso il Giardino Terrazza Bar Portapò Piazzetta Porta di Ponte , il suo volume “Vincere l’odio- prima e dopo il Coronavirus”

Martedi’ 8 Settembre alle ore 17,00.

Ne discuteranno con l’autore il Prof. Gaetano Gucciardo sociologo dell’Università di Palermo e Alessandro Accurso Tagano coordinatore “Sil Sicilia”.

Modererà l’incontro il giornalista Egidio Terrana .

A introdurre i lavori il sindaco di S.Stefano Quisquina e presidente di Ali Sicilia Francesco Cacciatore insieme ai tanti sindaci dell’agrigentino aderenti all’associazione e a Valerio Lucciarini Direttore Nazionale di Ali.

“L’odio è connaturato all’essere umano – si legge nella descrizione del volume – ma oggi è la cifra di quest’epoca. Siamo ripiombati in un mondo barbaro e incivile che credevamo di avere abbandonato. Gli episodi di intolleranza e di razzismo che sono proliferati in Italia ne sono la prova. Partendo da questi presupposti, forte dell’esperienza di voce politica nazionale e di amministratore locale, Matteo Ricci riflette sul fenomeno dell’odio contemporaneo, a partire della straordinaria esperienza della manifestazione di Milano dove oltre 600 sindaci hanno abbracciato metaforicamente e fisicamente Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio. Alternando episodi di storia personale e fatti di cronaca recente, ricostruendo azioni amministrative e progetti sociali, esperienze formative e impegni concreti, Ricci mette insieme una raccolta di ‘scintille’ che illuminano la lunga strada da percorrere per liberarsi, come uomini e come cittadini, dalle tenebre dell’odio che stanno avvolgendo la nostra epoca».