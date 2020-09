Pierpaolo Sileri (viceSalute) a 24Mattino su Radio 24: “Vaccino anti influenzale, siamo pronti a comprare nuove dosi”

Vaccini anti influenzali mancano le dosi? ” Siamo pronti a comprare nuove dosi di vaccino. Siamo ai primi di settembre e c’è tempo per provvedere ad ulteriori dosi, tutte le regioni sono attrezzate per questo e la campagna di vaccinazione inizierà in anticipo rispetto agli anni precedenti”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Siamo preoccupati dalla circolazione del virus e dalla sovrapposizione di sintomi che possono essere fuorvianti e per questo dobbiamo avere a disposizione anche i tamponi poiché potrebbe esserci un picco di necessità quando ci sarà il picco influenzale”.

“Test sierologici distribuiti da medici di base”

Test sierologici distribuiti dai medici di base ? ” Sì, andando avanti avremo bisogno di una campagna di sorveglianza superiori a quella cha abbiamo oggi , siamo pronti e saremo più pronti tra qualche settimana “.

“300mila tamponi al giorno per picchi no costante”

Previsione di 300mila tamponi al giorno? “ Serve fare tamponi con giudizio e l’ha dove servono ci saranno dei picchi di 300 mila o anche 400mila e siamo pronti ma non sarà una costante fino ad aprile giugno quando sarà pronto il vaccino” – risponde il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che precisa come “i tamponi va bene anche farla anche presso i privati, l’importante poter garantire la stessa cifra del pubblico e purché ci sia condivisione dei dati”.

“30milioni di tamponi per gestire la stagione

Secondo il Sole 24ore 30milioni di tamponi per gestire la stagione in arrivo? “ Si è un numero vicino alla realtà, ma dobbiamo monitorare perché solo così possiamo prevedere cosa può accadere dobbiamo solo essere pronti”

“Sardegna, qualche falla verificheremo “

Sardegna “ Ci saranno verifiche qualche falla c’è stata e va corretta per i prossimi viaggi. Sicuramente in Sardegna c’è stato un problema soprattutto in alcuni locali ma non c’è un caso Sardegna”. Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24 commenta il dato del rapporto realizzato dal servizio di sorveglianza della Regione Lazio secondo cui 450 persone sono partite con sintomi dalla Sardegna.