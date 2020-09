Massimiliano Fedriga (pres Fvg) a 24Mattino su Radio 24: “Trasporti, in Fvg siamo al 100% esempio da seguire”

Trasporti, “ In Friuli-Venezia Giulia la capacità sui mezzi pubblici è al 100% con obbligo di mascherina da più di due mesi, ha funzionato e non abbiamo avuto aumento di contagi.” Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Il Friuli-Venezia Giulia può essere un esempio di autonomia per tutte le Regioni, è una Regione virtuosa ha dimostrato di spendere bene i soldi e di tenere i conti in ordine indipendentemente da chi l’ha governata”. A proposito dei sondaggi che vedono in calo la Lega risponde “Salvini ha portato la Lega dal 4% ad essere il primo partito in Italia, i numeri si danno nelle urne e non con sondaggi, tanti vorrebbero lamentarsi ed essere nella situazione della Lega”.