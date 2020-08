Trovato con diverse dosi di cocaina in auto. Arrestato

Non e’ passato inosservato il comportamento di un automobilista che, nel primo pomeriggio di sabato scorso, alla vista della gazzella dei carabinieri di Poggibonsi, ha effettuato una manovra ambigua e poi ha cercato di dissimulare il proprio nervosismo allorquando raggiunto ed identificato. Gli uomini dell’aliquota radiomobile hanno pertanto proceduto ad una perquisizione del mezzo che in un primo momento ha dato esito negativo ma poi, insistendo ulteriormente, hanno intercettato un piccolo vano, ricavato ad hoc nella carrozzeria, contenente un fazzoletto con all’interno diverse dosi di polvere bianca, gia’ confezionate, che – analizzata – e’ risultata essere cocaina. Inoltre sotto uno dei sedili e’ stato recuperato un grosso coltello il cui porto era del tutto illegale. Nei confronti dell’uomo, di origini albanesi, gli accertamenti sono proseguiti all’interno della propria abitazione, coordinati dai colleghi del nucleo operativo chiamati in supporto, ove e’ stata rinvenuta – del tutto ingiustificata in relazione alle apparenti condizioni di vita – una ingente somma di denaro in contanti, ritenuta frutto dell’illecita attivita’ di spaccio che e’ stata posta sotto sequestro, oltre ad altri elementi che sono ora al vaglio degli investigatori.

L’uomo e’ stato pertanto arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti all’offesa; posto a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria senese.