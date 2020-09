Incendi in Sicilia, Gentile (CARS): “Chiediamo al Governo regionale un tavolo tecnico per offrire soluzioni, chi meglio degli Amministratori locali che conoscono il territorio?”

Palermo, 31/08/2020: “In queste ore numerosi territori siciliani sono stati devastati dalle fiamme e numerose comunità hanno seguito l’evolversi della situazione con grande ansia e preoccupazione per gli ingenti danni causati dai roghi. Purtroppo tutto ciò si ripete ogni anno e aree sempre più vaste vengono deturpate, causando ingenti danni al territorio. Il nostro patrimonio ambientale subisce inesorabili e drammatiche ripercussioni, le cui conseguenze, saranno constatate nei giorni seguenti. Per tale ragione chiediamo al Presidente della Regione, Nello Musumeci, all’Assessore Regionale al Territorio, Toto Cordaro, ed al Capo della Protezione Civile Regionale, Salvatore Cocina, una maggiore attenzione a riguardo, anche con la costituzione di un tavolo di confronto con le Amministrazioni locali, al fine di trovare delle soluzioni idonee ed efficaci a salvaguardia dei cittadini e dei beni naturali. Chi meglio dei rappresentanti degli Enti Locali conosce le proprie realtà paesaggistiche, tanto da essere un valore aggiunto in termini di suggerimenti e proposte?”. Lo afferma Gianfranco Gentile Portavoce , portavoce del Comitato Amministratori Regione Sicilia (CARS) e Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo.

“L’incessante lavoro delle Forze dell’ordine, Protezione Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e di tutti i volontari che a vario titolo si sono impegnati al fine di scongiurare il peggio – conclude il Presidente Gentile – sicuramente è stato di grande aiuto. Crediamo però che sia necessario un maggiore dispiego di forze, al fine di realizzare un’attenta e più incisiva opera di prevenzione. Inoltre c’è l’assoluto bisogno di urgenti interventi per i danni causati dagli incendi, che potrebbero generare problemi in termini di dissesto idrogeologico, altro fattore di rischio da tenere in considerazione in questi mesi estivi”.