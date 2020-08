” STORIA DEI MEFITERRANEI” – I° settembre ad Aci Castello

Il I° settembre sulla terrazza del Castello Normanno di Aci Castello, tra cielo, mare, ammirando i faraglioni, alle ore 17,45 in perfetto orario, lasciamoci affascinare dalla lezione magistrale che terranno due degli otto storici del primo annale di ” STORIA DEI MEFITERRANEI”, Maria Concetta Calabrese e Carlo Ruta. Saluti del sindaco, del presidente Proloco, del presidente Archeoclub Giusi Liuzzo. Introduce la giornalista Flora Bonaccorso. Spezzoni in diretta via Facebook.