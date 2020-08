Referendum, Chiucchi (Movimento per le Marche): “Votare no atto di fiducia verso la politica”

“La mia Regione avrebbe tante parole da spendere sulla indolenza della politica penso alle nostre aree colpite dal sisma su cui perfino il Presidente della Repubblica ha voluto evidenziare i gravi ritardi in termini di risposta da parte delle istituzioni. Ma conosco i marchigiani e il loro spirito democratico, un popolo che sa credere e dare fiducia ai suoi rappresentanti politici a cui sanno delegare i loro interessi legittimi. Per questo confido nel loro senso di responsabilità che dimostreranno il giorno del referendum del taglio dei parlamentari quando si opporranno a una illogica riduzione dei portatori delle loro istanze. Votare no significa siglare un nuovo patto di fiducia tra cittadini e classe dirigente nel luogo deputato alla rappresentatività territoriale il Parlamento”. Lo dichiara Giovanni Chiucchi, candidato con il Movimento per le Marche.