Prima l’Europa. È l’Italia che lo chiede

Con Il Sole 24 Ore è in edicola da giovedì 3 settembre 2020:

Prima l’Europa.

È l’Italia che lo chiede.

di Sergio Fabbrini

Con prefazione di Giuliano Amato

“Prima l’Europa” raccoglie una selezione di editoriali comparsi sul Sole 24 Ore tra il marzo 2019 e l’agosto 2020 a firma del Professore ed esperto europeista Sergio Fabbrini, uno dei maggiori studiosi di politica e istituzioni europee, che delinea al lettore la forma organizzata e i nuovi assetti geopolitici assunti dall’Europa integrata, in un anno di importanti cambiamenti del contesto italiano ed europeo, a loro volta accelerati dalla pandemia.

Attraverso il racconto cronologico l’autore illustra così il funzionamento di un’organizzazione cruciale per lo sviluppo economico e la stabilità democratica del nostro continente, eppure poco conosciuta per la sua complessità istituzionale e funzionale. Come è possibile che l’Unione europea sia così poco conosciuta? Come spiegare ciò che avviene in Europa in modo da aumentare la consapevolezza pubblica sulle scelte fatte o da fare? Fabbrini si sofferma, in particolare, sull’importanza delle interdipendenze tra i Paesi che costituiscono l’Ue – “interdipendenza” è una parola chiave di questo libro – sul suo sistema decisionale, sulle implicazioni delle politiche pubbliche dell’Unione. Infine, una riflessione sul futuro postpandemico che vedrà un’Europa necessariamente cambiata.

“Prima l’Europa” non è né un libro “europeista” né un libro “sovranista”. Le riflessioni di Fabbrini, raccolte sul Sole 24 Ore in questi mesi, sono un invito prima di tutto a capire l’Europa.

Come ricordava Luigi Einaudi, occorre prima conoscere per decidere.

“L’autore non si limita a raccontarci l’Europa com’è, ma ci stimola a cercare e a condividere i modi per migliorarla.” (dalla prefazione di Giuliano Amato)

In tutte le edicole con Il Sole 24 Ore, a partire dal 3 settembre 2020 .

Il libro è acquistabile anche online su: http://offerte.ilsole24ore.com/primaeuropa

L’AUTORE

Sergio Fabbrini

Professore ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli dove detiene la Intesa Sanpaolo Chair on European Governance. È stato Pierre Keller Professor presso la Harvard University, Kennedy School of Government, per l’anno accademico 2019-2020. Ha insegnato in diverse università del mondo. Ha pubblicato venti volumi e quasi quattrocento saggi scientifici in sette lingue, oltre ad aver curato numerosi special issues. Il suo volume scientifico più recente è Europe’s Future: Decoupling and Reforming (Cambridge University Press, 2019). È editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per i suoi editoriali (alcuni dei quali raccolti in Manuale di autodifesa europeista. Come rispondere alle sfide del sovranismo, Roma, Luiss University Press, 2019) ha ricevuto il Premio 2017 Altieri Spinelli. È uno degli studiosi italiani più autorevoli a livello internazionale.

