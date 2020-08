Scuole siciliane, Calderone (FI) presenta interrogazione: “Sono in grado di assicurare il distanziamento? Alunni e genitori meritano certezze”

Palermo, 26/08/2020: “Ho appena depositato un’Interrogazione con la quale chiedo all’Assessore al ramo di conoscere in che stato sono le nostre scuole in Sicilia. Mi metto nei panni dei genitori, degli studenti e anche del corpo docente, che attendono di ricevere maggiori chiarimenti sull’argomento. Di fatto, tra qualche giorno riapriranno i cancelli ma non sappiamo in realtà in che condizioni versano gli edifici scolastici, sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza, per assicurare il necessario distanziamento sociale. Anche gli studenti meritano rispetto: da Marzo sono stati privati della loro quotidiana routine. A tal proposito mi riservo ogni altra iniziativa per ciò che concerne la mia competenza parlamentare”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone, il quale chiede più prevenzione anche nel settore scolastico, a seguito del progressivo aumento dei contagi da Covid-19.