“ALDO MORO IL VERO ARTEFICE DELLA SVOLTA VERSO IL MONDO ARABO”

La presenza (e la sorte) di circa 20.000 italiani nell’ ex colonia giu­stificavano la preoccupazione e inducevano il governo a intrapren­dere i passi necessari per tutelarla.

Come detto, la prima, vera occasione in cui i sommovimenti arabi destarono l’attenzione preoccupata degli italiani fu, proprio, la “ri­voluzione” del 1° settembre 1969 in Libia ad opera del gruppo di giovani uffi­ciali guidati da Muammar Gheddafi.

Un processo interessante, a tratti controverso, di vitale importanza per i futuri assetti mediterranei e del mondo che, in Italia, soltanto la sinistra, in particolare il Pci, aveva colto e seguito e, in al­cuni casi, aiutato concretamente.

Molti non si accorsero, o finsero, che, con la fine della se­conda guerra mondiale e l’avvio del processo di decolonizzazione su scala planetaria, la “questione d’Oriente”,com’era intesa in chiave coloniale, era divenuta la “questione araba”. Stava nascendo, a due passi dall’Italia e dall’Europa, un “mondo nuovo”, carico di pro­blemi e di potenzialità, che si estendeva dall’Atlantico al Golfo Persico, passando per il Mediterraneo. Un mondo che, dopo secoli di dominio coloniale, chiedeva un riconoscimento politico per la sua indipendenza, un posto dignitoso nella storia e nel libero consesso delle nazioni, un rapporto paritario con la nuova Europa in costruzione.

Fu questo lo spunto,concitato e drammatico, per una presa d’atto del più generale cambiamento del mondo arabo post-coloniale che si caratterizzava per il suo nazionalismo panarabista, suffragato dal crescente ruolo econo­mico stra­tegico, soprattutto per la produzione di petrolio da cui l’Italia di­pendeva quasi al 100%.

Evidenziava l’anticolonialismo della Repubblica e si pronunciava a favore di un assoluto rispetto dell’indipendenza e dell’integrità di tutti gli Stati del Mediterraneo, e insieme tendeva una mano a quei Paesi, avendo probabilmente in mente la Libia, che desidera­vano agire in autonomia dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica.”

“Il discorso di Moro aveva due valenze: era una chiara risposta alla sinistra, ma, non a caso, si rivolgeva direttamente a Gheddafi e ai nuovi governanti libici dopo gli attacchi alle potenze straniere dei giorni precedenti. Moro era preoccupato di delineare chiara­mente la politica dell’Italia agli occhi della Libia. Quella del leader democristiano si profilava come una politica estera “etica”.

Nell’ottobre del 1969 (a poco più di un mese dal colpo di stato di Gheddafi), in un discorso alla Camera, il ministro degli esteri Moro presentò le linee essenziali della nuova concezione dei rapporti po­litici con la Libia, indicando le principali direttrici di marcia per meglio af­frontare i problemi specifici nel segno della collaborazione. Ecco un passaggio, commentato da Arturo Varvelli.

Aldo Moro, che era ben edotto sulla realtà di tali rapporti mediante le puntuali informative della nostra am­basciata del Cairo, colse il senso e la portata del mutamento politico avvenuto in Libia e in atto nel mondo arabo e, facendo di necessità virtù, impresse un ap­proccio più ravvicinato e dialogante, di moderata autonomia (rispetto ai vincoli dell’Alleanza atlantica) alla politica estera italiana verso quelle re­altà in ebollizione.

“Dov’è Abdulaziz? E’ convinto che il nuovoleader sia Abdulaziz Shalhi, il capo di stato maggiore dell’esercito con cuiNasser ha ottimi rapporti. Heykal non sa che il suo uomo che aveva prepa­rato il putsch per il 4 settembre, è in carcere…”

In sostanza, quei giovani ufficiali libici fecero la “rivolu­zione” in nome di Nasser, senza preavvertirlo.

2. Contrariamente a quanto si pensa, non fu Giulio Andreotti a elaborare e a inaugurare la nuova politica estera italiana verso la Libia e, in generale, verso il mondo arabo. Fu Aldo Moro, nel 1969 mini­stro degli esteri, cui capitò fra capo e collo la responsabilità di ge­stire lo scottante dossier Libia, i rapporti col nuovo regime inse­diatosi a Tripoli, resi difficili dal rimpatrio forzato degli italiani.

A quel tempo,Andreotti, più volte ministro e capo del governo, giocava a fare il leader di una destra moderata, filo atlantica, che non disdegnava i voti della destra neofascista in Parlamento e i “consigli” provenienti dal Vaticano e dalla Casa Bianca.

Seguì, il 5 maggio 1971, un cordiale incontro tra Moro e il Colon­nello nel quale il ministro degli esteri italiano si rese disponibile verso le richieste libiche,spingendosi addirittura- come sostiene Custodero – a promettergli la“fornitura di mezzi di trasporto navale ed aerei, in particolare elicotteri o aerei da addestramento ”.

Una conferma indiretta di tale proposito si ebbe in quello stesso anno, quando l’opposizione libica, in combutta col governo inglese, mise in atto un piano per rovesciare Gheddafi.

Se non proprio giustificativa, tale posizione appariva quasi com­prensiva, tipica di chi non cerca vendetta ma un buon accordo.

“L’esproprio e la cacciata della comunità italiana servono in parte anche a coprire la ritirata ideologica di Gheddafi sul fronte della lotta a Israele, oltre che a ribadire il carattere rivoluzionario del regime. I Colonnelli han bisogno di gesti del genere (anche nel settore del petrolio, ove si contenteranno per ora dell’aumento del prezzo), così come continueranno ad avere bisogno di complotti, veri o falsi. A organizzare questi ultimi pensano i servizi speciali egiziani”.

Il generale Miceli in soccorso di Gheddafi

1… In questo nuovo clima, i governanti italiani,al pari di taluni altri leader europei, agirono per proteggere il regime del giovane Colonnello dagli attacchi e dai tentativi di golpe portati avanti dall’entourage del re Idriss in combutta con vecchie potenze coloniali.

In diverse occasioni, l’Italia svolse un ruolo, addirittura, di tutela del nuovo regime di Tripoli. Abbiamo già detto del soc­corso dato a Gheddafi, nel 1970, per far fallire “l’operazione Hil­ton”.

La collaborazione tra i servizi continuò nel tempo.

Ovviamente, Miceli non agì per simpatia personale verso il Colonnello ma, come più volte mi raccontò, per ordine dei governanti italiani, in particolare di Aldo Moro, i quali, saggiamente, erano consapevoli che per tutelare gli interessi italiani in Li­bia bisognava salvare Gheddafi.

Vicende arcinote anche perché oggetto di numerose inchieste giornalistiche e perfino d’indagini giudiziarie che, però, il generale, di­venuto nel 1983 mio collega in commissione Difesa e vicino di uf­ficio nell’ex convento di Vicolo Valdina, ogni tanto mi raccon­tava, ripetendosi. Forse, pensando di farmi cosa gradita, poiché sa­peva delle mie relazioni politiche con esponenti libici, palestinesi e di altri Paesi arabi. Del resto anche di lui si diceva che fosse “filoarabo”.

Etichette, usate per sviare i problemi, per non affrontarli. Personal­mente, non sono stato mai “filo” qualcosa o qualcuno, ma solo un sostenitore della giusta causa dei popoli arabi e in particolare di quello palestinese. Per questo mio impegno fui indicato, in un di­scorso alla Camera, da Giorgio Almirante (capo politico di Miceli) come “amico” di Arafat e dei gruppi “terroristi” palestinesi e arabi.Venendo da lui, considerai l’accusa un grande onore!