VIGILI DEL FUOCO: POTENZIARE LAMPEDUSA E HOT SPOT

Vigili del Fuoco – Lampedusa sulla questione hot Spot interviene anche la segreteria nazionale “potenziare la presenza dei vigili del fuoco sull’isola”

Anche la segreteria Nazionale della UIL PA dei Vigili del Fuoco interviene sulla questione del dispositivo di sicurezza e soccorso sull’hot spot di Lampedusa. La nota indirizzata, al Sottosegretario all’interno Carlo Sibilia, al Capo Dipartimento Pref. Salvatore Mulas, al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Ing Fabio Dattilo e all’ufficio relazioni Sindacali dott.ssa Silvana Lanza Bucceri, chiede in virtù dell’aumento di presenze di immigrati all’interno dell’ Hot Spot che il dispositivo di 3 unità VVF risulta insufficiente tanto da preoccupare notevolmente il personale in servizio che chiede una integrazione di unità VVF operative in modo da poter far fronte a qualsiasi intervento di soccorso con una squadra di almeno 5 unità operative tale da poter costituire una squadra tipo così come previsto dall’articolo 66 del DPR 64/12. Inoltre la UILPA dei Vigili del Fuoco chiede il potenziamento dell’organico del personale VVF di Lampedusa che consenta la formazione e gestione del presidio H24 VVF presso l’hot spot di Lampedusa.

Sulla questione interviene anche il Segretario Provinciale della UILPA dei Vigili del Fuoco Antonio DI MALTA che dichiara – “dopo 20 anni di emergenze assistiamo increduli a iniziative a dir poco irresponsabili, di fatti ci troviamo a dover fronteggiare il servizio presso hot spot di Lampedusa con operatori sanitari che non rispettano le procedure normative in tema di vestizione e decontaminazione il tutto davanti gli occhi di tutti senza alcuna struttura isolata senza rispettare le distanze minime ma a stretto contatto con i vigili del fuoco o passanti nello spazio adiacente ai cancelli dell’hot spot – quello spazio è diventato un mercato abusivo, chi staziona autovetture con divieti di sosta, chi si sveste, chi si decontamina, immigrati che vi stazionano il tutto in barba alle normative” – “chiediamo continua Antonio DI MALTA di mettere ordine a salvaguardia della salute del personale vvf ma soprattutto ordine alla viabilità dove automezzi e motorini in divieto di accesso in caso di incendio e intervento ostacolerebbero il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.

“ I dirigenti – continua – il segretario Provinciale della UIL dei Vigili del Fuoco di Agrigento – la devono smettere di affrontare questi temi con leggerezza di fatti in un momento di grave preoccupazione dove stiamo chiedendo il potenziamento dell’isola di personale c’è il tentativo da parte del nostro comando di depotenziare il dispositivo sull’isola, dettato ( per noi ) da forme di clientelismo che non fanno altro di abbassare gli standard di sicurezza del personale, ma la cosa grave è che queste iniziative mirano a salvaguardare le aspettative di qualche sindacalista, siamo di fronte a una VERGOGNA A CIELO APERTO CHE NOI NON ACCETTEREMO ! “ – “ Se non avremo risposte chiare – conclude DI MALTA – dal nostro comando circa le nostre richieste dichiareremo lo stato di agitazione del personale e inizieremo una protesta permanente davanti l’hot spot dell’isola dove sarà previsto il montaggio di una tenda permanente affichè non vengano ascoltate ed evase le nostre richieste che mirano a potenziare il dispositivo di soccorso del personale impegnato in ambito aeroportuale, terrestre, nautico e in h24 sull’hot spot dell’isola a salvaguardia dei cittadini, dei migranti e del personale vvf, il tutto in un contesto dove ai vigili del fuoco non vengono pagati da un anno gli straordinari sul presidio dell’hot spot ”.

Di Malta minaccia quindi di installare una tenda davanti l’hot spot dell’isola, la stessa tenda che nel 2018 portò con se nell’isola di Lampione dove per protesta si isolò per 7 giorni per la valorizzazione stipendiale dei vigili del fuoco.