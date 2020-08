Valentina Ferragni e Luca Vezil, l’amore social continua: i bookie prevedono un figlio per tutta la community

ROMA – Da ben 6 anni, anno del loro primo incontro in Grecia, sono una delle coppie più cliccate e amate. Valentina Ferragni, la sorella minore della più famosa Chiara, e Luca Vezil sono saliti alla luce della ribalta ormai da tempo, anche grazie all’utilizzo dei social network. I due sono una coppia affiatata e innamoratissima: moltissime le dimostrazioni d’affetto pubblicate e condivise sui social dalla coppia. I due amano viaggiare, girare il mondo e, dal 2017, analogamente a Chiara Ferragni e Fedez, i due hanno preso un cane: Pablo Theodore Vezagni. E se oltre al cucciolo i due giovani influencer avessero intenzione di allargare la famiglia? I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, hanno iniziato a quotare l’arrivo di un possibile figlio. La nascita del cuginetto di Leo Ferragnez, riporta Agipronews, si gioca a 3,75. Maschio o femmina, non importa: la quota è in parità a 1,85. Lo scorso anno Valentina non era favorevole alla nascita di un bambino: «Né io né Luca siamo pronti. Ho 26 anni e prima voglio raggiungere dei traguardi personali», spiegava la sorella di Chiara. Ma ora chissà che non possa essere arrivato il momento giusto. Magari non quest’anno ma il prossimo.