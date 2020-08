STORICA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DELLA CALIFORNIA NEL CASO BOLGER CONTRO AMAZON

LE PIATTAFORME MARKETPLACE RESPONSABILI IN SOLIDO PER I DIFETTI DEI PRODOTTI VENDUTI ANCHE DA RIVENDITORI TERZI.

Davide Rossi, Presidente di OPTIME:

“Giusto riconoscere la responsabilità delle piattaforme di intermediazione online non solo nei confronti degli utenti ma anche del fisco”.

Davide Rossi, Presidente di OPTIME – Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia, commenta la rivoluzionaria sentenza della Corte d’Appello della California sul caso di una batteria per laptop esplosa in faccia all’acquirente alcuni mesi dopo l’acquisto:

“Bene quanto deciso dalla Corte d’Appello della California in merito alla sentenza Bolger vs. Amazon, che è assolutamente in linea con quanto OPTIME sostiene da tempo. Questa sentenza scardina l’”intangibilità” di Amazon così come quella di tutte le piattaforme analoghe.

I Marketplace online, in virtù dei molti ruoli che ricoprono nel processo di vendita e, soprattutto, della fiducia che i consumatori ripongono in essi, non possono essere considerati meri intermediari, e non possono pertanto sottrarsi alle proprie responsabilità.

Ci auguriamo che questa illuminata sentenza apra la strada a un ripensamento delle direttive europee in materia di e-commerce, che compiono vent’anni, e sono ormai arretrate e non rispondenti ai problemi attuali.

Intervenire nelle sedi europee competenti è ormai un passo imprescindibile non solo a tutela dei diritti dei consumatori ma anche per garantire concretamente la leale concorrenza tra operatori.

Non si pensi però che questo significhi lasciare le cose come stanno fino a quanto le nuove norme entreranno in vigore, già oggi è possibile applicare in via giurisprudenziale in Italia e in Europa i medesimi princìpi adottati dalla Corte californiana e daremo battaglia in tutte le sedi competenti affinché questo avvenga”.

Leggi la sentenza: https://cases.justia.com/california/court-of-appeal/2020-d075738.pdf?ts=1597343456

Il commento dell’Avv. Massimiliano Dona, presidente della Unione Nazionale Consumatori: https://www.facebook.com/massimiliano.dona/videos/4223161924422548/

FEDERAZIONE OPTIME

Ente senza scopo di lucro e interamente finanziato con risorse proprie delle associazioni e delle imprese aderenti, che ha come missione principale la tutela della leale concorrenza tra imprese operanti nel settore dell’elettronica di consumo in Italia e il rispetto delle norme imperative che disciplinano il settore a tutela dei consumatori e dell’economia nazionale nel suo complesso.

Nella propria gestione Optime adotta principi di trasparenza, inclusione e collegialità.

www.federazioneoptime.org