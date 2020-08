Storia dei Mediterranei – Lectio Magistralis degli storici Maria Concetta Calabrese e Carlo Ruta al Castello Normanno di Acicastello

Da non mancare alla Lectio Magistralis che terranno gli storici Maria Concetta Calabrese e Carlo Ruta sul primo annale di Storia dei Mediterranei, in un luogo incantevole, il Castello Normanno di Acicastello, giorno 1 settembre, ore 17,45, organizzata da Proloco di Aci Castello, Comune di Aci Castello e dell’Archeoclub di Catania. Coordinerà l’incontro la giornalista Flora Bonaccorso. In apertura, i saluti del sindaco Carmelo Camillo Scandurra, dell’assessore alla Cultura Antonio Maugeri, del presidente della Pro Loco Massimo Pellegrino e di Giusi Liuzzo presidente di Archeoclub Catania.