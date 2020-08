“Alessio Arena vince il Premio Internazionale “Costa Normanna” della Fondazione Casa Francia-Italia”

Il 20 agosto 2020 il poeta Alessio Arena, già vincitore del Premio Italia Giovane, del Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo” e di numerosi altri premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, ha ricevuto il Premio Internazionale “Costa Normanna”, assegnato dalla Fondazione Casa Francia – Italia (Maison France-Italie) presso la Fondazione Mandralisca.

La fondazione Maison France-Italie ha lo scopo di costruire un ponte tra la Francia e l’Italia fondato sull’arte e sulla cultura.

“Sono onorato – ha dichiarato Arena – di ricevere questo riconoscimento da una fondazione che favorisce il dialogo e lo scambio culturale tra due paesi che tanto hanno donato alla letteratura e alla cultura internazionale. Ringrazio ancora vivamente la giuria, gli organizzatori, il Presidente Giuseppe Di Franco e tutti coloro che hanno partecipato.”

Alessio Arena è laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti e la lode. Nel 2020, in anticipo di un anno accademico, ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze storiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma con il massimo dei voti e la lode. Dal 2018 conduce «La biblioteca di Babele», rubrica di lingua e cultura italiana trasmessa dalla Radio Nazionale argentina. Dal 2018 è collaboratore della sezione «lingua italiana» di Treccani. Dallo stesso anno è Ambasciatore del C. P. per il Club per l’Unesco di Matera attraverso il progetto «Distributori di Poesia». Dal 2019 è cultore di storia del costume presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Dal 2020 è cultore di letteratura e filosofia del teatro, di storia dello spettacolo e di storia del cinema e del video presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale tra cui nel 2016 il I Premio Internazionale «Salvatore Quasimodo», nel 2018 il Premio «Virgilio Giordano» e il Premio «Italia Giovane» a Roma e nel 2019 il Premio Internazionale della World Poetry Conference in India. È, inoltre, curatore della collana di poesia contemporanea “Metro” per la casa editrice Edity. Nel 2016 è nominato, per meriti artistici e culturali, Accademico dell’Accademia Collegio de’ Nobili di Firenze. Ha pubblicato in numerose riviste e antologie poesie e articoli scientifici e divulgativi di argomento letterario, artistico, teatrale, linguistico e storico. Ha pubblicato, fino ad oggi, otto libri, tra cui cinque raccolte di poesie e due saggi. Alcune sue opere sono state tradotte in spagnolo e in arabo.