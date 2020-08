ORDINANZA MUSUMECI MIGRANTI, FALCONE: “LEGITTIMA E DI BUON SENSO, IL GOVERNO CONTE IMPROVVISA SUGLI SBARCHI”

(Catania, 23/8/2020) “Le reazioni di queste ore all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci guardano al dito anziché alla luna . In piena emergenza sanitaria, il Governo Conte ha affidato la gestione degli sbarchi ad improvvisate tendopoli e hotspot carnaio privi di requisiti di sicurezza, nonché di spazi idonei a regolare la quarantena e bloccare la diffusione del contagio da covid-19 fra chi giunge in Sicilia. Ecco perché il Governo della Regione ha dovuto prendere atto di una situazione drammatica e ha fatto ricorso a un provvedimento che è legittimo non solo a rigor di Statuto Siciliano, ma soprattutto secondo la logica del buon senso. Ora ci aspettiamo invece che il Governo Conte non si giri dall’altra parte e trovi le opportune soluzione, scongiurando il solito scaricabarile sulle spalle dei siciliani”.

Lo afferma Marco Falcone , assessore della Regione Siciliana e commissario di Forza Italia per Catania e provincia.