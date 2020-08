Malasanità in Sicilia, morta alle Eolie una donna di 22 anni

di Peppe Paino

Lipari, 23 agosto 2020. Malasanità alle Eolie? E’ morta a soli 22 anni, nella notte, dopo essere giunta al pronto soccorso in ambulanza e dove, in preda a dolori lancinanti all’addome, attendeva di essere nuovamente visitata dopo una settimana di sofferenze. Si tratta di Lorenza Famularo, di Lipari, l’isola madre dell’arcipelago. La giovane ha perso i sensi e non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione per la disperazione di familiari e amici. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria per lo svolgimento dell’esame autoptico. Lorenza ha vissuto, incredibilmente, una settimana da incubo accusando da ferragosto forti dolori alla spalla sinistra, alla schiena, al collo, difficoltà respiratorie e talvolta formicolio al braccio sinistro. Ora il caso passerà al vaglio della Procura della Repubblica di Barcellona. Più volte, si legge nella circostanziata querela sporta ai Carabinieri, alle 4 di questa mattina, dalla madre Angela Giardina, si era recata in Guardia medica e in ospedale dove le sono stati somministrati degli antidolorifici. Lorenza tornava, quindi, al lavoro ma non trovava miglioramenti. E’ stata visitata anche da un cardiologo che non ha riscontrato problemi particolari salvo consigliarle esami più approfonditi. Purtroppo , ieri sera, la situazione è precipitata per una tragedia che probabilmente poteva essere evitata ( da verificare anche le modalità del soccorso di ieri) e per la quale si chiede giustizia. IL direttore generale dell’Asp 5 di Messina , Paolo La Paglia ha disposto una immediata ispezione per una prima verifica dell’accaduto.