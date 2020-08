La salma piena di formiche al Cervello, M5S all’Ars: “Musumeci pensi alle mille distorsioni che lo circondano e non alle inutili ordinanze acchiappa-like”

”Invece di prodursi in inutili e strampalate ordinanze, scritte e pensate solo a favore di taccuini e telecamere e per acchiappare facile like, Musumeci farebbe bene ad occuparsi delle mille distorsioni che lo circondano, a partire dall’incresciosa vicenda della salma coperta di formiche nella camera mortuaria dell’ospedale Cervello di Palermo, di cui il suo governo dovrà dare conto e ragione in commissione Salute all’Ars”.

Lo affermano i deputati della commissione Salute dell’Ars, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa, Francesco Cappello e Antonio De Luca.

“Se quanto riportato dalla stampa dovesse rispondere al vero – afferma Salvatore Siragusa – ci troveremmo di fronte ad un episodio di malasanità inconcepibile nemmeno nel terzo mondo. Domani depositerò in merito un’interrogazione all’Ars. Va dato un nome e cognome ai responsabili di questa intollerabile vicenda e vanno presi i necessari correttivi perché episodi del genere non accadano mai più. Le semplici scuse non bastano a chiudere una vicenda che ha dell’incredibile”.