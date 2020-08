AMMINISTRATIVE \ CASTELLI, “C’È STATO VOTO ISCRITTI SU COALIZIONI, DI MAIO ESPRIME VOLONTÀ DELLA BASE”

Roma – “Ho letto l’intervista che Luigi Di Maio ha rilasciato oggi al Fatto Quotidiano. Un pensiero che condivido e che esprime la volontà della nostra base. Luigi porta avanti una posizione su cui gli iscritti sono già espressi.

Il nostro MoVimento in pochi anni è arrivato al Governo del Paese, dopo aver avuto il coraggio di avviare un dialogo, sui programmi, con le altre forze politiche. Tutti i risultati che abbiamo raggiunto sono stati possibili grazie a questo coraggio, e senza il dialogo non avremmo il Paese che stiamo costruendo.

Ora dobbiamo avere il coraggio di dialogare anche a livello territoriale, con quelle forze politiche che con noi vogliono portare avanti una visione di Paese, replicando un modello che sta funzionando.

Per questo serve un tavolo nazionale, per metterci nelle condizioni di essere pronti per le elezioni amministrative del 2021, pronti a far nascere una nuova generazione di amministratori del MoVimento.

Abbiamo sfide troppo importanti davanti a noi e un’Italia da far ripartire a tutti i livelli”.

Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.