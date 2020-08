LA SFIDA MIGRATORIA IN EUROPA E NEGLI USA: POLITICHE E MODELLI D’ACCOGLIENZA A CONFRONTO

SABATO 5 SETTEMBRE, ORE 19, 00, NE PARLERA’ IL CURATORE, PROF. MARCELLO SAIJA, NELL’AMBITO DELLA FESTA EOLIANI NEL MONDO CHE SI SVOLGE

ISOLE EOLIE ISOLA SALINA COMUNE DI MALFA

Nota di prefazione:

Giovanni Di Maida, Presidente ff. Consorzio Universitario di Agrigento (2019)

Introduzione:

Marcello Saija, Direttore Triennale (L12) Studi Superiori Mediazione Linguistica Agorà Mundi(AG)

Relazioni di apertura:

E. Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento

Prof.Gaetano Armao, Presidente Consorzio Universitario di Agrigento (2017)

Sen. Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione “Bruno Buozzi”

Chiavi problematiche:

Maria Rosaria Di Giacinto, Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

Politiche di migrazione irregolare. Stati Uniti, Australia ed Europa: tre modelli a confronto

Salvatore G. Rotella, Chancellor Emeritus Riverside Community College System, CA, US

Sintesi del Convegno celebrato nella University of New York at Stony Brook:

Prima sessione: La Dimensione Internazionale e le Politiche Migratorie

Giancarlo Guarino, Università di Napoli Federico II, Studi Superiori Mediazione linguistica “Agorà Mundi”(AG)

Migrazioni e migranti: è necessario che il diritto internazionale venga applicato

Martin Schain, New York University

Crisi di asilo in Europa e negli Stati Uniti

Claudio Rossi, Università di RomaStudi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

Il sud libico, la nuova frontiera italiana dei flussi migratori mediterranei

Luigi Troiani, Università Pontificia San Tommaso d’Aquino Roma

L’uso politico delle migrazioni negli affari interni e internazionali di UE e USA

Paola Tinè, The University of Adelaide, South Australia

Immigrazione e integrazione. Luci e ombre del modello di ricezione australiano

2.Seconda sessione: Migrazioni e Sicurezza

Gian Lorenzo Zichi, Università di Cagliari L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e la crisi migratoria

Momenti di dialogo ed esigenze di sicurezza

Douglas Ponton, Università di Catania

L’arrivo del “terrorista islamico”: nuove forme di rappresentazione nella crisi dell’immigrazione.

Daniela Irrera, Università di Catania

Le ONG e le dinamiche mediterranee della crisi

Emna Nefzi , Università di Tunisi. Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

L’emigrazione dalla Tunisia verso la Sicilia prima e dopo la “Primavera Araba

Francesco Astone, Università di Messina

Flussi migratori e pluriverso Mediterraneo:

partenariato, strategie inclusive e politiche pubbliche

3.Terza sessione: Il Quadro Storico- Giuridico tra Diritto Internazionale e Diritto Interno

Federica Cordaro Carolina Ciranni, Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG) Per una storia della legislazione d’accoglienza in Italia

Francesca Perrini, Università di Messina

La tutela dei richiedenti asilo in Italia: dalla Convenzione di Ginevra alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti

Lina Panella, Università di Messina

Emigrazione e Cittadinanza: la vexata quaestio dei bambini stranieri nati

Anna Pitrone, Università di Messina

Il sistema europeo comune di asilo e la sua mancata

Francesco Martines, Università di Messina

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, un approccio comparato con il sistema U.S.A:

Quarta sessione: La Questione Migratoria in Italia nella Dimensione Sociale

Delio Miotti, Dirigente Svimez, Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

La rigenerazione della popolazione attraverso le migrazioni: il caso Italia

Guerino Di Tora, Fondazione Migrantes

L’impegno della fondazione Migrantes per la tutela dei diritti dei minori

Angelo Scotto, Università di Pavia

L’azione multilivello dell’associazionismo cattolico in favore dei migranti –

Paola La Sala Savona, Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

Assimilazione e/o Integrazione: un nodo

Stefania Castiglia, psicoterapeuta, responsabile SPRAR, Studi Superiori Mediazione Linguistica “Agorà Mundi” (AG)

Trauma migratorio e disabilità: dentro e fuori il sistema di accoglienza italiano.

Antonino Cangemi, Università di Palermo

L’impatto fiscale dell’immigrazione nei paesi OCSE.La forza lavoro degli stranieri: esclusione o integrazione?

Laura Amico, Scuola di Studi Superiori “F.Rossi” Università di Torino

Le migrazioni e le istanze di riconoscimento sociale: il ruolo del patrimoni

Tiziana Grassi, INMP Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà

Il contemporaneo: quali sguardi nelle asimmetrie dell’altrove

Quinta sessione: L’accoglienza in Sicilia

Alice Anselmo, Università di Palermo

L’accoglienza dei migranti in Sicilia tra regole

Mary Ellen Toffle, Università di Messina

Identikit culturale: prevedere il potenziale di integrazione a Lampedusa

Rita Palidda, Università di Catania

I costi dell’oro ragusano. Migranti tunisini e rumeni tra competizione e sfruttamento

Carmela Grillone, Università di Palermo

Prostitute in Italia: da consumarsi entro l’adolescenza. Ricerca empirica sulle migranti nigeriane

Leanne Tory Murphy, Fulbright Research Scholar I.I.E. Palermo

La lotta per l’inclusione. Il caso studio dello sportello San Papiers