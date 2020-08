SuperEnalotto, la provincia di Catania colpisce ancora: vinti 25mila euro a Belpasso

Provincia di Catania ancora protagonista con il SuperEnalotto. Dopo il “5” centrato a Mascalucia lo scorso 30 luglio, stavolta a festeggiare è Belpasso. Anche in questo caso è arrivato un “5”, che regala al suo autore 24.973,27 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata per il concorso di giovedì 20 agosto presso il “Play Meu” di via Vittorio Emanuele II 98. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 28,8 milioni, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.