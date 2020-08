ROME ART WEEK: APERTA LA CALL PER VIDEO ARTISTI ITALIANI DEL MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL

Vi sarà inoltre l’opportunità di vedere la propria opera di videoarte esposta a Miami e nelle altre tappe mondiali del festival. Non perdere questa occasione, la partecipazione è completamente gratuita.

“New Media Art and Censorship in the Information Era”

La tesi curatoriale di Miami New Media Festival 2020 è incentrata su proposte che esplorano le relazioni tra New Media Art e censura. Quest’anno, infatti, il Miami New Media Festival affronterà l’argomento New Media Art e censura nell’era dell’informazione: com’è possibile che le stesse piattaforme e dispositivi che consentono agli artisti di accedere a una fonte infinita di informazioni possano essere contemporaneamente strumenti per limitare e punire le creazioni d’arte in tutto il mondo?

Il Miami New Media Festival è un evento inclusivo. Incoraggia la partecipazione di video-artisti di qualsiasi età (+ 16 anni) e qualsiasi genere, senza restrizioni di nazionalità o residenza. È aperto a tutti i tipi di pubblico, artisti, studenti d’arte, studiosi, istituzioni accademiche, curatori, collezionisti, istituzioni e aziende.

Regolamento La partecipazione è gratuita e possono partecipare gli artisti di età superiore ai 16 anni di qualsiasi nazionalità.

L’iscrizione sarà sottoposta al vaglio del direttore artistico del progetto RAW incontra Miami NMF.

Verranno considerate solo le opere artistiche che esplorano le relazioni tra New Media Art e censura, come da tema proposto

Ogni artista o gruppo di artisti può presentare una sola opera di videoarte

Non sarà possibile accettare installazioni video o strutture video

I video devono essere inviati attraverso un link scaricabile (preferibilmente wetransfer) nel formato .mov Full HD (1920×1080 px) (Si consiglia di presentare file che non superino 1gb)

La durata del video deve essere compresa tra 2:30 e 7:00 min

L’opera d’arte, qualora provvista di dialoghi, deve avere i sottotitoli in inglese

Tutte le opere d’arte diventeranno parte dell’ archivio del Festival e potrebbero essere utilizzate in altri festival futuri, senza fini commerciali e come parte dell’evento

La selezione delle opere d’arte sarà annunciata agli autori via e-mail e sul sito web del festival

L’artista che partecipa a questo evento non ha l’obbligo di risiedere a Roma o di organizzare un open studio

Le iscrizioni chiuderanno il 30 agosto 2020 . Per iscriverti alla call italiana clicca qui

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.miaminewmediafestival.com/