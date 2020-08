Messina. Covid-19 ricerca locali uso scolastico: Assessore Laura Tringali promuove proroga manifestazione interesse al 28 agosto 2020

Prorogati al 28 agosto 2020 ore 12:00 i termini di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato ai fini della individuazione di adeguate strutture per lo svolgimento delle attività scolastiche nelle aree a Sud , Centro e Nord di Messina, in linea con le disposizioni governative nell’ambito della crisi epidemiologica da Covid-19.

Allargare la platea dei partecipanti per una più ampia adesione possibile, la motivazione dello slittamento della chiusura dei termini, di cui all’avviso pubblico diffuso in data odierna 20 agosto 2020, sul portale istituzionale del Comune di Messina al link https://comune.messina.it/informazioni/indagine-di-mercato-locazione-immobile-per-svolgimento-attivita-scolastiche/ a cura del DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI SERVIZIO PATRIMONIO e dall’ASSESSORATO alla PUBBLICA ISTRUZIONE guidato da Laura Tringali.

.

L’indagine di mercato per locazione Immobiliare, così come nel Primo Avviso del 6 agosto 2020 consultabile al link https://comune.messina.it/informazioni/avviso-52/ pone l’attenzione sulla verifica dei requisiti tecnici, idoneità dell’immobile compresa, oggetto di sopralluogo da parte dei Dipartimenti competenti per materia.