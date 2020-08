Incontro Merkel -Thumberg. M.Cappato (Stopglobalwarming.eu) chiama Greta: “Servono iniziative concrete. C’è una ICE già incardinata istituzionalmente, portiamola all’UE tutti insieme”

INCONTRO MERKEL-THUNBERG:

CAPPATO (EUMANS): “BENE GLI INCONTRI SUL CLIMA MA SERVONO PROPOSTE CONCRETE. L’INIZIATIVA STOPGLOBALWARMING.EU, L’UNICA INCARDINATA A LIVELLO ISTITUZIONALE, E’ UN’ OPPORTUNITÀ PER FERMARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE E SPOSTARE LE TASSE DAL LAVORO ALLE EMISSIONI”

Il ricevimento di Greta Thunberg in Cancelleria, per uno scambio di idee con Angela Merkel è la notizia europea del giorno. Tra le partecipanti all’incontro odierno c’era anche la leader tedesca del movimento di attivisti per il clima Luisa Neubauer. La Cancelliera ha avuto un colloquio con le rappresentanti di Fridays for Future a proposito della protezione del clima, e delle strategie da adottare sia sul piano nazionale che internazionale.

Il commento di Marco Cappato, che oltre a essere tra i leader dell’Associazione Luca Coscioni è attivo in questi mesi a livello europeo con l’unica iniziativa formale sul tema: l’Iniziativa di Cittadini Europei, o ICE, stopglobalwarming.eu, promossa dal movimento di cittadini Eumans! da lui fondato, che al raggiungimento del milione di firme obbligherà la Commissione Europea a esprimersi sulla proposta di far pagare le emissioni di CO2, spostando le tasse dalle risorse umane alle risorse ambientali, e incentivare la conversione, oggi possibile, ad energie pulite. Questa soluzione nasce da un’idea di 27 premi Nobel e 5.000 economisti, con il sostegno di 11.000 scienziati.

“Bene che le più alte cariche europee ascoltino la voce dei movimenti sul clima. Angela Merkel dà l’esempio di come la politica istituzionale debba avvicinarsi ed ascoltare la politica che parte dal basso, dagli attivisti e dagli scienziati. A Greta Thunberg e Fridays For Future va il merito di aver coinvolto l’opinione pubblica sull’importanza e l’urgenza della crisi climatica. E’ arrivato ora il momento delle proposte, delle soluzioni concrete per combattere il cambiamento climatico. La Commissione e il Parlamento europei saranno obbligati a discutere pubblicamente la nostra proposta di “Carbon Pricing” se almeno 1 milione di cittadini europei l’avranno firmata entro il 22 Gennaio 2021. Sarebbe straordinario se Greta Thunberg o il movimento Fridays For Future decidessero di dare sostegno a questa campagna, che può rappresentare un punto di svolta verso un’Europa davvero esempio per il resto del mondo nella lotta al riscaldamento globale.

L’auspicio è che il tema del prezzo minimo sulle emissioni di carbonio sia rientrato comunque nel colloquio con Angela Merkel e soprattutto nell’agenda dei capi di stato Europei, come chiede ormai anche la stessa Commissione Europea”.

L’iniziativa stopglobalwarming.eu ha già raccolto 40.000 adesioni in tutto il continente e in Italia vanta la fiducia di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come il climatologo L.Mercalli, e artisti come G. Salvatores, O.Toscani, G.Muccino, Pif, Fedez, T.Gelisio, M.Maionchi, G.Covatta N. Zilli, N.Marcorè, G.Innocenzi, C.Capotondi, G.Muccino, Arisa, Pif e P.Pardo e diversi You Tuber e influencer legati al mondo green.