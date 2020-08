Tenta di rapinare una signora in bicicletta. Arrestata

A Pisa, nel trascorso pomeriggio, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di un consueto servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dei reati contro la persona ed il patrimonio, hanno tratto in arresto una 31enne, in flagranza del reato di tentata rapina.

Più nel dettaglio, i militari hanno accertato che la donna, dopo aver avvicinato un’anziana signora che stava percorrendo con la propria bicicletta una via cittadina, ne afferrava la borsa, appesa al manubrio del veicolo, per impossessarsene, determinando così la rovinosa caduta a terra della malcapitata; in tale frangente i Carabinieri, che si trovavano a transitare sulla stessa strada, notavano l’evento e bloccavano immediatamente la 31enne.

Per la signora, immediatamente soccorsa, non si rendevano necessarie cure mediche specifiche, nonostante evidenti escoriazioni ad un avambraccio e ad una caviglia, mentre per la giovane scattava l’arresto in flagranza di reato ed il successivo accompagnamento in carcere a Firenze.

I Carabinieri di Pisa, anche in questo periodo estivo, hanno intensificato la propria presenza sul territorio e, pertanto, sono state dispiegate più pattuglie dedicate al contrasto dei reati maggiormente percepiti dalle fasce della popolazione più esposte ai crimini; interventi come questo sono la prova che l’Arma ha molto a cuore il concetto di sicurezza percepita e lo traduce in risultati immediatamente riscontrabili dalla collettività.