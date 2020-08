Maltempo provincia di Messina, Musumeci dichiara stato di emergenza

Calderone (FI): “Missione compiuta, ringrazio il Presidente per avere ascoltato il mio grido d’aiuto”

Palermo, 13/08/2020: “Non è tardato a sortire effetti il mio appello di ieri, a seguito di un costruttivo incontro con il Presidente Musumeci, in cui gli avevo chiesto formalmente l’applicazione, per la prima volta, dell’art. 3 della legge 16 dello scorso giugno, la quale dà la possibilità di dichiarare lo stato d’emergenza a seguito di calamità naturali. Oggi infatti il Presidente Musumeci e la sua Giunta di Governo hanno dichiarato per la prima volta e senza intermediari, lo Stato di emergenza per Messina, Barcellona ed i comuni limitrofi. Questo permetterà di rendere più celeri le procedure per la concessione degli aiuti alle comunità colpite dal maltempo. Al Presidente della Regione va il mio personale ringraziamento, perché ha tradotto il mio grido di aiuto – ricordo che ho anche depositato un ddl all’Ars per chiedere fondi per la zona tirrenica colpita dall’alluvione – in fatti concreti”. Così afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Tommaso Calderone.