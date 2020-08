Droga: deteneva 237 piante di marijuana in casa

I militari della Compagnia Carabinieri di San Miniato (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla droga, hanno tratto in arresto un 68enne.

Più dettagliatamente, i Carabinieri della locale Stazione effettuavano un controllo di iniziativa presso l’abitazione dell’uomo, sorprendendolo in possesso di 237 piante di marijuana coltivate in vasi, di 925 grammi della stessa sostanza essiccata e di un bilancino di precisione.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari ed è stato giudicato stamane con rito direttissimo.